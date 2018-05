القطاع الزراعى الأمريكى يتلقى أعنف ضربة بسبب سياسات ترامب

أفاد تقرير، يوم الخميس، بأن القطاع الزراعي الأمريكي سيتلقى أعنف ضربة جراء خلاف تجاري محتدم بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيفقد المزارعون 15% من صافي دخلهم الزراعي وحوالي 181 ألف وظيفة.

وأشارت صحيفة زراعية في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة إلى أنه إذا لم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبح جماح التوتر التجاري المتصاعد مع الصين بسبب حرب رسوم جمركية تقوم على مبدأ العين بالعين والسن بالسن، فسوف تفقد الولايات المتحدة ما يقرب من 455 ألف وظيفة و49.2 مليار دولار أمريكي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال السنتين الأوليين كما جاء على وكالة “شينخوا”.

وذكرت صحيفة “كابيتال بريس” الأسبوعية التي تصدر في أوريغون، يوم الخميس، نقلا عن تقرير جديد أعدته مؤسسة “تريد بارتنرشيبس ورلدوايد” الدولية المتخصصة في الاستشارات التجارية والاقتصادية، ذكرت أن حربا تجارية شاملة ستكلف الولايات المتحدة ما يقارب 134 ألف وظيفة وخفض قدرة 2.9 مليار دولار في الإنتاج الأمريكي سنويا.

وقال التقرير إن نصف هذه الوظائف تقريبا، أي 67248، ستكون في مجال الزراعة، وسينخفض صافي الدخل الزراعي بنسبة 6.7 %، وذكرت لورا بوغمان رئيسة مؤسسة “تريد بارتنرشيبس وورلدوايد” أن “الوظائف الزراعية ستكون الأشد تضررا بين جميع القطاعات التي ننظر فيها”.

ففي مطلع الشهر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25%على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار بسبب ما يسمي بالعجز التجاري الأمريكي مع الصين، وردت الصين بنفس القدر من الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية للصين.

وقال المحللون إنه حتى ولو لم تتخذ الصين رد فعل مماثلا وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات بقيمة 50 مليار فقط، فسوف تتكبد الولايات المتحدة فقدان أكثر من 76 ألف وظيفة وانخفاض قدره 1.6 مليار دولار في إجمالي ناتجها المحلي.

وهذا يعني فقدان أكثر من 7 آلاف وظيفة وأقل من واحد في المائة في صافي الدخل الزراعي سنويا في السنتين الأوليين، حسبما أوضحت صحيفة “كابيتال بريس”.

وفي هذا السياق أكد غاري شابيرو الرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المستهلك أن ارتفاع التكاليف على المزارعين والمصنعين ومقدمي الخدمات يبرهن على أن “الحمائية ستضعف الولايات المتحدة”

