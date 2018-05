“إيني” الإيطالية تعلن عن كشف نفطي جديد في مصر

كشفت “إيني” الإيطالية للنفط والغاز عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها “إيوك”.

وأضافت “إيني” في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لوكالة “رويترز” مشترطا عدم الكشف عن اسمه: “يجري حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور، الذي يضم الكشف الجديد لإيني”.

وتعمل “إيني” في مصر منذ عام 1954، وكانت قد اكتشفت حقل “ظُهر” العملاق للغاز في مصر عام 2015، والذي يختزن احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل مياهها دون نزاعات.

