المفاوضات الأميركية مع الصين تفشل بحل الخلافات التجارية

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيجري، السبت، محادثات مع الفريق الاقتصادي الأميركي الرفيع العائد من زيارة للصين.

ولم يستطع الوفد الأميركي خلال يومين من المفاوضات مع المسؤولين الصينيين في بكين في حل الخلافات التجارية بين الجانبين قبل أقل من 3 أسابيع على دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.

وقال ترامب في تغريدة الجمعة: “سنلتقي السبت لتحديد النتائج”.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن “الوفد أجرى مباحثات صريحة مع المسؤولين الصينيين بشأن إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية الأميركية الصينية، وتحسين حماية الملكية الفكرية وتحديد السياسات التي تقود بطريقة غير نزيهة إلى نقل التكنولوجيا”.

وأضاف أن الوفد الأميركي في طريق العودة إلى واشنطن حيث سيقدم موجزا إلى ترامب بشأن القرارات المقبلة.

