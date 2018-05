العقوبات الأمريكية المحتملة تصل بالنفط لأعلي مستوياته

المتوسط:

تزايدت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام مع بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أميركية جديدة محتملة على إيران.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمئة.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمئة، حيث يشعر المستثمرون بقلق من أن عقوبات على إيران قد تخفض إمدادات النفط.

