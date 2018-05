ترامب: مكاسب الصين التجارية من الولايات المتحدة عديدة

المتوسط:

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الصين “تستفيد كثيرا” من المكاسب التجارية التي تحققها إزاء الولايات المتحدة، وذلك بعد عودة وفد اقتصادي أميركي رفيع من محادثات في بكين.

وفشل يومان من المفاوضات التي أجراها الوفد الأميركي مع المسؤولين الصينيين في بكين في حل الخلافات التجارية بين الجانبين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.

وكتب ترمب في تغريدة “وفدنا الرفيع في طريق عودته من الصين، حيث عقد اجتماعات طويلة مع مسؤولين صينيين وممثلين لقطاع الأعمال”، مضيفا أنهم سيلتقون اليوم السبت لتحديد النتائج، لكن الوضع صعب بالنسبة إلى الصين التي باتت تستفيد كثيراً من مكاسبها التجارية.

وكان ترمب اتهم الصين بممارسات “غير نزيهة” أدت إلى عجز ضخم في الميزان التجاري الأميركي مع بكين، كما ندد بـ”سرقة” الملكية الفكرية الأميركية.

وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 أيار/مايو وتطال حوالي 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتلوح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أميركية مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.

من جهتها، أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية في بيان أن “الجانبين أقرا بوجود خلافات كبيرة حول بعض المسائل، وأن عليهما مواصلة العمل لتحقيق تقدم”.

