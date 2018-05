تضخم الاقتصاد التركي يصل إلى 11% خلال أبريل

المتوسط:

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5 بالمائة إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار، يوم أمس الجمعة، متضررة من استمرار المخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم، ومع تحقيق العملة الأميركية مكاسب أمام العملات الرئيسية.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن التضخم في تركيا قفز إلى 11 في المائة تقريبا في أبريل، متأثرا بهبوط الليرة مقابل الدولار.

والعملة التركية الآن منخفضة بأكثر من 11 بالمائة أمام العملة الأميركية، مقارنة مع مستواها في بداية العام.

والزيادات في الأسعار هي المشكلة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في تركيا، وتمثل مصدر قلق متزايد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، بينما يستعدان لانتخابات في الرابع والعشرين من يونيو.

وهبطت الليرة إلى 4.2901 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى مسجل، لكنها تعافت من بعض خسائرها لتنهي الجلسة منخفضة 0.37 بالمائة عند 4.2300 .

يذكر أن الليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

