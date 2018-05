ألمانيا تسجل أبطأ وتيرة لنمو قطاع الخدمات

المتوسط:

نما قطاع الخدمات في ألمانيا بأبطأ وتيرة في 19 شهراً في أبريل نيسان، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثاني على أسس أضعف.

وهبطت القراءة النهائية لمؤشر الخدمات الذي تصدره مؤسسة ماركت إلى 53.0 نقطة من 53.9 في مارس آذار، في انخفاض كبير من القراءة الأولية البالغة 54.1 . وجاءت القراءة النهائية منخفضة أيضا عن جميع التوقعات في استطلاع لرويترز.

ونتج عن هذا أن تراجعت ثقة الشركات في القطاع للشهر الثاني على التوالي من أعلى مستوى في سبع سنوات المسجل في فبراير شباط.

وضعف النمو في الخدمات غطى على زيادة طفيفة في إنتاج قطاع الصناعات التحويلية.

ونتيجة لهذا فإن القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد، هبط إلى 54.6 وهو أدنى مستوى في 19 شهراً من 55.1 في مارس آذار.

