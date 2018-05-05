أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 5/5/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 5 مايو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.510 دينار مقارنة بـ 6520 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره 7.779 دينار مقارنة بـ 7.810 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.812 مقارنة بـ 8.875 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.520 دينار 6.500 دينار اليورو 7.791 دينار 7.711 دينار الجنية الاسترليني 8.825 دينار 8.745 دينار الليرة التركية 1.538 دينار 1.458 دينار الدينار التونسي 2.64 دينار 2.56 دينار الجنية المصري 0.370 دينار 0.290 دينار الدولار الكندي 5.070 دينار 4.990 دينار الدينار الاردني 9.192 دينار 9.112 دينار حوالات دبي-تركيا 6.520 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.700 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.430 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.250 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 201 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 234 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 268 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.