الرقابة الروسية تحظر دخول 140 طن من البطاطس المصرية

عارضت هيئة الرقابة الروسية، دخول شحنة تزن 140 طنا من البطاطس المصرية المصابة، إلى البلاد، بعد وصولها لميناء نوفوروسيسك الروسي.

وأكدت الرقابة الروسية، أنه تم العثور على البطاطس المصابة في ميناء نوفوروسيسك البحري، بعد أن وصلت من مصر على متن السفينة “آسياتيك آسلاند”، وجرى حجزها في الحجر الصحي وعثر بداخلها على حشرة فراشة البطاطس، أو عثة البطاطس.

وتعد عثة البطاطس حشرة صغيرة من فصيلة الفراشات، يعود أصلها إلى قارة أمريكا الجنوبية، وتقوم يرقاتها بمهاجمة محصول البطاطس. وهي تعتبر من أكبر الآفات التي تستهدف البطاطس في الحقول وأثناء عملية التخزين.

