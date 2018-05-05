شركة الواحة تستعرض نشاطها لهذا العام مع الوطنية للنفط

استعرضت شركة الواحة للنفط مع المؤسسة الوطنية للنفط نشاطها خلال العام الجاري، وذلك خلال الاجتماع الفني الأول الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس.

وقالت المؤسسة على موقعها الرسمي اليوم، إن شركة الواحة عرضت نشاطها في الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية، وسير تنفيذ هذه النشاطات، والميزانيات المعتمدة بالخصوص، بالإضافة إلى مستهدفات وبرامج الشركة والصعوبات التي تواجهها.

وتناول الاجتماع مناقشة المشاريع الكبرى والصغرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج، كما تم الاطلاع على أداء الحقول واحتياطاتها النفطية.

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