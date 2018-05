رفع الفائدة بالأرجنتين ينعش عملتها المحلية المترنحة

المتوسط:

دفعت حكومة الأرجنتين والبنك المركزي العملة المحلية المترنحة بقوة وأعادتها إلى الحياة، بحزمة إعلانات تهدف إلى استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متواصل مع خفض التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 40 بالمئة من 27.25 بالمئة، وهو ما دفع البيزو للصعود 4.78 بالمئة، بينما خفضت الحكومة العجز المستهدف في الميزانية إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتأتي هذه الخطوات بعد أسبوع من تراجع حاد للبيزو، الذي هبط 7.83 بالمئة الخميس إلى 23 بيزو مقابل الدولار الأميركي. وبعدالإعلانات التي صدرت الجمعة صعدت قيمة البيزو إلى 21.95 مقابل العملة الأميركية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيواصل استخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه في مسعاه للوصول إلى مستوى التضخم الذي تستهدفه البلاد للعام الحالي والبالغ 15 بالمئة.

وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي يرفع فيها المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة، والثانية في يومين.

