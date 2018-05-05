اقتصاد

“الواحة” تستعرض نشاطاتها والمعوّقات

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرضت شركة الواحة، خلال الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط، نشاطاتها ومشاريعها، والخطط التطويرية والصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف.

وحضر الاجتماع، الذي انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء والخميس الماضيين، مسؤولين بالقطاع النفطي الليبي، وممثلين عن الشريك الأجنبي بليبيا، وعن شركة شركة الواحة.

وقالت “الوطنية للنفط”، في بيان، إن الشركة استعرضت نشاطها للعام الحالي بشأن نشاط الحفر التطويري، وسير تنفيذ النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة لها.

وتناول الاجتماع المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه، بالإضافة إلى جهود الصيانة.

ووقف الاجتماع على المعيقات التي تحول دون الوصول إلى أهداف الشركة، والميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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