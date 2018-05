المتوسط:

أكدت وزارة المالية الروسية، أن أصول الصندوق الوطني للثروة في روسيا بلغت 63.91 مليار دولار في أول مايو أيار، انخفاضا من 5.88 مليار دولار قبل شهر.

وفي وقت سابق هذا العام قالت الوزارة إنها استنزفت بالكامل أصول صندوقها الاحتياطي لسد ثغرات في الميزانية بحلول نهاية 2017، قبل التحول إلى آلية جديدة للميزانية ستخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط العالمية.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن أن حصة أصوله الأجنبية بالدولار الأميركي زادت إلى 45.8 في المئة بحلول أول يناير كانون الثاني 2018، من 40.4 بالمئة قبل عام، مضيفا أن حصة أصوله الأجنبية باليورو تراجعت إلى 21.7 في المئة من 32.2 في المئة في أول يناير كانون الثاني 2017.

وفي الأول من يناير كانون الثاني 2018 كان الذهب يشكل 17.3 بالمئة من أصول البنك المركزي الروسي في حين بلغت حصة الجنيه الإسترليني 8.3 بالمئة، وشكلت عملات أخرى 7 بالمئة.

وفي نهاية عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب 437.8 مليار دولار.

The post أصول صندوق الثروة الروسي تنخفض إلى 64 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية