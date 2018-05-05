الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظوري يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة الاعتمادات المصرفية

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- أصدر سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإعتمادات المصرفية .

هذا وجاء في القرار سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم بن قدارة، وعضوية كل من : عميد فكري فرج علي بلها، ومقدم توفيق حسين الورفلي، والأستاذ منعم ناجي الصالحين السعيطي .

وتضمن القرار بأن يكون للجنة مكتب داخل مقر الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، وتمارس عملها من خلاله، وتختص اللجنة بالآتي :

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