شركة الواحة للنفط تستعرض نشاطها خلال الإجتماع الفني الأول لسنة 2018

عين ليبيا

انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط يومي الأربعاء والخميس الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.

و‎حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة كلا من مـدير ادارة تطـوير الاحتيـاطي نورالدين شقمان ومدير إدارة الصيانة والمشاريع صالح البصير ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

‎وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه اضافة الى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وانابيب نقل النفط المتضررة.

الإجتماع ناقش كذلك الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد واستعراض أداء الحقول واحتياطاتها النفطية.

هذا وتم التطرق إلى الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018

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