تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية، بعد صدور بيانات أظهرت صعود تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع في أبريل.

وفي الساعة 15:44 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة التركية بنسبة 1.10% إلى 4.26 ليرة، مسجلة مستويات قياسية هي الأدنى على الإطلاق.

وجاء ذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخم إلى حوالي 11% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

