بكين وواشنطن تتفقان على وضع آلية لتسوية المشاكل التجارية

اتفق مسؤولون أمريكيون وصينيون اليوم الجمعة على وضع آلية للعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالتجارة بين الجانبين بالرغم من “الخلافات الكبيرة” بينهما.

وأفادت وكالة أنباء الصين “شينخوا” بأن الوفد التجاري الأمريكي، الذي يزور البلاد والمسؤولين الصينيين “توصلوا إلى اتفاق بشأن بعض الجوانب”، والتزموا بتناول النزاعات التجارية من خلال الحوار.

وأضافت شينخوا أن “الجانبين يدركان استمرار وجود خلافات كبيرة حول بعض القضايا، وأنهما بحاجة لاستمرار تعزيز العمل وإحراز المزيد من التقدم”.

وبحث الجانبان خلال اجتماعهما الاستثمارات الأجنبية، وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية، وقضية الرسوم الجمركية.

وجاء ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأونة الأخيرة، بعدما هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 150 مليار دولار، وردت بكين على ذلك بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية، بقيمة 50 مليار دولار.

