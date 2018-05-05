انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي والمعرض المصاحب له

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- انطلقت صباح اليوم السبت بفندق تيبستي ببنغازي، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي والمعرض المصاحب له .

هذا وشهد افتتاح فعاليات المؤتمر حضور عدد من النواب وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، وعدد من الشركات المحلية والعالمية والمستثمرين .

وتخلل المؤتمر في يومه الأول تقديم الكلمات المرحبة بالضيوف والمشاركين، والمُعرفة بالمؤتمر والمعرض المصاحب له والتعريف بالمشاركين فيه والمنظمين له .

وقالت رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي والمعرض المصاحب له النائب عائشة الطبلقي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن المؤتمر شهد تقديم أكثر من 80 ورقة عمل .

وأوضحت النائب عائشة الطبلقي أن المشاركات الخارجية من عدة دول عربية وأوروبية وأسيوية منها : الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليونان، وبريطانيا، مصر، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا .

وأشارت الطبلقي إلى أن ما حدث بمدينة طرابلس من تفجيرات إرهابية طالت مقر المفوضية العليا للانتخابات، أدت إلى تعطيل إحدى الرحلات، مما سبب إرباك في عدم حضور بعض الشخصيات، بالرغم من كل شيء جاء الافتتاح بشكل مشرف لمدينة بنغازي وليبيا .

وبدأت فعاليات المؤتمر في تقديم عروض والورقات العلمية، حيث كانت أولى الورقات العلمية بعنوان : “الاستثمار والتنمية الاقتصادية نحو إستراتيجية وطنية للاستثمار وإعادة الأعمار” .

هذا وستستمر أعمال المؤتمر حتى العاشر من شهر مايو الجاري، فيما تأجلت أعمال المعرض الدولي إلى شهر أكتوبر القادم، لإفساح المجال لأكبر عدد من الدول للمشاركة فيه. (وال – بنغازي) ع ج / م ك/ س ع/ ر ت

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