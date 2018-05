كشفت السفارة السعودية لدى القاهرة، عن أولى ثمار اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في الرياض.

وقالت السفارة عبر حسابها في “تويتر”، اليوم السبت، إن أولى ثمار اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين: دراسة إنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر، ومشاركة المملكة في الصندوق السيادي المصري، وبروتوكول لإعارة المعلمين المصريين للعمل في المملكة، وكذلك مشاركة سعودية في عمليات البحث عن الغاز بحقول البحر الأحمر.

