صفقات بـ7 مليارات دولار لشركات سعودية

(رويترز) – قالت شركة أرامكو السعودية السبت، إنها أرست صفقات بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار) على 16 شركة محلية ضمن توجه لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا.

وأشارت الشركة إلى أن اتفاقات الشراء التي يصل أجلها إلى عشر سنوات، والتي جرى توقيعها في الأول من مايو أيار، ستركز على توريد أوعية الضغط من شركات محلية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية.

وتشمل قائمة الشركات الزامل لمعدات المعالجة، والزامل للصناعات الثقيلة، والعليان ديسكون الهندسية، والشركة العربية السعودية لتصنيع المعادن (سافامي)، والخليج للأعمال الحديدية، وبمكو للصناعات الحديدية.

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