شركة الواحة للنفط تعرض أعمالها في الاجتماع الفني الأول لسنة «2018»

عين ليبيا

انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 /3 مايو 2018 الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.

‎حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة كلا من نور الدين شقمان مـدير إدارة التطـوير الاحتيـاطي ,صالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة وممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

‎وعن شركة الواحة حضر مدراء الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين بالشركة.

‎تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام، كما تناول الاجتماع مناقشة ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وأنابيب نقل النفط المتضررة.

‎بالإضافة إلى استعراض ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما تم استعراض ومناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية. كما التطرق في الاجتماع إلي الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018

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