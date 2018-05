قال البنك المركزي الأوروبى ، إن اختبارات تحمل الضغوط أظهرت أن حدوث أزمة اقتصادية جديدة سيعرض البنوك اليونانية للانكشاف ويتسبب فى انخفاض رأس مالها بمليارات اليورو.

وأظهر اختبار التحمل الذى أجرى على أربعة بنوك يونانية قبل الخروج المقرر من برنامج المساعدات وقيمته 86 مليار يورو، أن احتياطى رأس المال فى تلك البنوك سينخفض بمعدل 9% أى نحو 15.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار).

وشمل الاختبار ألفا بنك، ويورو بنك، والبنك الوطني اليوناني، وبنك بيريوس، وجرت خلاله محاكاة لمدى تأثر هذه البنوك بمشاكل من بينها عدم سداد الديون أو تراجع حركة الأموال، ويساوى هذا الانخفاض المفترض نحو نصف احتياطى النقد فى هذه المصارف الأربعة.

إلا أن البنك المركزى الأوروبى قال إن الاختبار لا يحدد النجاح أو الفشل فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة الرسملة، ولكنه عبارة عن تقييم “عام”، بحسب متحدث باسمه.

The post “المركزى الأوروبى” يحذر من أزمة انخفاض رأس مال بنوك اليونان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية