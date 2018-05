وزير النفط الإيراني: أسعار النفط ستدفع المنتجين لمواصلة الإمداد

المتوسط:

ذكر موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الأحد إن طهران تفضل سعر خام ”معقولا“ تحاشيا لعدم الاستقرار في السوق.

وأكد زنغنه بحسب الموقع أن أسعار النفط المعقولة سوف تشجع المنتجين على مواصلة الإمداد وتمنع في نفس الوقت الأسواق العالمية من الوقوع في عدم الاستقرار، وأضاف أن “توترات مصطنعة” هي السبب وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام.

كانت أسعار النفط ارتفعت نحو اثنين بالمئة يوم الجمعة وأغلق برنت مرتفعا 1.25 دولار عند 74.87 دولار للبرميل في ظل استمرار شح الإمدادات العالمية في حين تنتظر السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.

