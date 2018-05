إنفاق المستهلكين في السعودية يرتفع 8.2% العام الجاري

المتوسط:

وصل حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 86.3 مليار ريال، محققا ارتفاعا كبيرا بنحو 8.2%، بما يعادل نحو 6.57 مليار ريال، مقارنة بنحو 79.6 مليار ريال للفترة المماثلة من 2017.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن إجمالي إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الأول بلغ نحو 236.6 مليار ريال، بزيادة وصلت إلى نحو 10.9 مليار ريال، مقارنة بـ 225.7 مليار ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء معدل إنفاق المستهلكين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، متوافقا مع التوقعات مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث سجل الإنفاق الفعلي نموا بلغ نحو 4.8 في المئة.

ويأتي تحسن نمو الإنفاق بشكل رئيس إلى الأوامر الملكية مطلع العام الجاري، التي بلغت حدود 80 مليار ريال، عن طريق برنامج حساب المواطن بنحو 30 مليار ريال، وكذلك نحو 50 مليار ريال حصيلة بدل غلاء معيشة ومكافأة للعسكريين في الحد الجنوبي، وكذلك زيادة مكافأة الطلاب والطالبات، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك المسكن الأول.

وتحسن إنفاق المستهلكين خلال الربع الأول من 2018، من خلال نمو عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 3.3 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 185.3مليار ريال خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بنحو 179.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 5.9 مليار ريال.

وبلغت عمليات نقاط البيع خلال الربع الأول 2018 نحو 51.36 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بلغ 11.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017، البالغة حينها 46.22 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 5.1 مليار ريال.

وارتفع إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 19 في المئة خلال الربع الأول 2018، على أساس سنوي بقيمة 6.1 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 11.8 في المئة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

ونما الإنفاق على الترفية بنحو 20.3 في المئة، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 2.2 مليار ريال للربع الأول من 2018، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 480.7 مليون ريال، فيما سجل الإنفاق على الصحة نموا بنحو 16 في المئة إلى نحو 5.16 مليار ريال.

