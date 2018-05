المتوسط:

أكدت شركة أرامكو السعودية إنها أرست صفقات بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار) على 16 شركة محلية ضمن توجه لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا.

وأوضحت الشركة أن اتفاقات الشراء التي يصل أجلها إلى عشر سنوات، والتي جرى توقيعها في الأول من مايو أيار، ستركز على توريد أوعية الضغط من شركات محلية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية.

وتشمل قائمة الشركات الزامل لمعدات المعالجة، والزامل للصناعات الثقيلة، والعليان ديسكون الهندسية، والشركة العربية السعودية لتصنيع المعادن (سافامي)، والخليج للأعمال الحديدية، وبمكو للصناعات الحديدية.

The post أرامكو توسع قاعدتها الصناعية بالمملكة بصفقات بـ 7 مليارات دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية