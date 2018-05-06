صعود طفيف للدولار الامريكي امام الدينار مع بدء تعاملات السوق الموازي اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.460 دينار ليبي للبيع و 6.440 دينار للشراء, وخلال الفترة الماضية أستمر الدولار الامريكي بتأرجحه واستقراره مابين 6.4 و6.6 دينار دون تسجيل اي اختراقات جديدة.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم امس حيث بدء التعاملات عند سعر 6.510 دينار وظل عند هذا المستوى مابين ارتفاع وانخفاض لينهي السوق بسعر منخفض 6.445 دينار, وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل قياسي ومفاجئ لكنها عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

وتوقع خبراء اقتصاد ان يستمر الدولار عند مستوى مرتفع وربما يصعد لأكثر من ذلك على خلفية تحكم المضاربين وتجار السوق بالدولار وسعره في ظل غياب تام للمصرف المركزي وسياساته من أجل خفض سعر الدولار وازالة المعاناة عن الناس.

ولاتزال السوق الموازية تعيش حالة من التخبط والتذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.