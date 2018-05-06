أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 6/5/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 6 مايو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.460 دينار مقارنة بـ 6.445 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره 7.719 دينار مقارنة بـ 7.701 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.744 مقارنة بـ 8.724 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.470 دينار 6.450 دينار اليورو 7.731 دينار 7.651 دينار الجنية الاسترليني 8.757 دينار 8.677 دينار الليرة التركية 1.526 دينار 1.446 دينار الدينار التونسي 2.64 دينار 2.56 دينار الجنية المصري 0.367 دينار 0.287 دينار الدولار الكندي 5.031 دينار 4.951 دينار الدينار الاردني 9.121 دينار 9.041 دينار حوالات دبي-تركيا 6.470 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.650 دينار كاش – 7.500 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.230 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.180 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 266 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.7 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.