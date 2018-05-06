مصرف الجمهورية ينعى مدير فرع ” غدوة”

ينعى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي مصرف الجمهورية صالح إبراهيم حميدان مدير فرع غدوة الذي طالته يد الإرهاب.

وتقدم زملاء الفقيد بمصرف الجمهورية بأحر التعازي والمواساة لأسرته وأقاربه، وتضرعوا إلى الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وعثر على الفقيد اليوم الأحد، بمنطقة غدوة التابعة لبلدية سبها، مقتولا وجثته ملقاة بالقرب من مفترق الطرق بين مدينتي تراغن ومرزق جنوب غرب ليبيا.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا احميدان، من أمام مزرعته بمنطقة غدوة في الـ26 من أبريل الماضي، بعد أن قاموا بإجباره تحت التهديد بالسلاح على ركوب سيارتهم وتوجهوا به نحو الطريق الرابط بين مرزق وسبها شمالاً

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