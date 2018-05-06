صنع الله: ليبيا تكبدت خسائر بقيمة 320 مليون دولار في قطاع النفط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن حقل الفيل ما زال مغلقًا منذ الـ من 23 فبراير الماضي وحتى الآن.

وأكد صنع الله على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي، أن ليبيا تفقد يوميًا نحو 6 ملايين دولار، بسبب الخلل الأمني، وعدم وجود الحراسة، ومشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقل.

وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن هذه الأوضاع، كبدت ليبيا خسائر بما قيمته 320 مليون دولار، متوقعًا أن تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا.

كما وبين أن إنتاج ليبيا من النفط الخام، يبلغ في حدود مليون برميل يوميًا، بفضل جهود العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ النفطية.

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