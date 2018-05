المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، تخطيط حكومته لتخفيف عبء القواعد التنظيمية قائلا إنها ستحقق وفورات سنوية للاقتصاد بما يزيد على 1.35 مليار شيقل (374 مليار دولار).

ووفقا للخطة، التي شاركت في وضعها 15 وزارة، ستقوم سلطة الضرائب ومكافحة الاحتكار بتيسير أو إلغاء أكثر من 80 بالمئة من متطلباتها في مجالات مثل استيراد معدات الاتصالات اللاسلكية.

وجرى خلال إعداد الخطة اختبار القواعد القائمة في عدة مجالات تضمنت نحو 50 رخصة وموافقة وسبعة إجراءات في مجال التصدير وسبعة أخرى في الاستيراد.

وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى وفورات التكلفة، ستخفض الخطة عدد أيام الانتظار للحصول على الموافقات بأكثر من 40 مليونا في السنة.

تراجعت إسرائيل إلى المركز 54 في مسح البنك الدولي لمدى سهولة الأنشطة التجارية في 2018 من المركز 52 في 2017.

The post نتنياهو: تيسير القواعد التنظيمية سيوفر 374 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية