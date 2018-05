آمال اللبنانيين تتعلق بالبرلمان الجديد لحل أزمة الكهرباء

المتوسط:

يصف صندوق النقد الدولي مشكلة كهرباء لبنان بأنها نقطة الضعف الأكثر إلحاحا في البلاد، والمصدر الكبير لاستنزاف موارد الموازنة، مضيفا أن ثمة ما يصدم أكثر هو استمرار الأزمة لـ30 عاما، ومعربا عن آماله بقيام البرلمان الجديد المنتخب بحل تلك الأزمة.

تصل طاقة إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 1800 ميغاواط كحد أقصى، ويوفر لبنان 400 ميغاواط إضافية من باخرتين مستأجرتين من شركة تركية، وأحيانا من استجرار الكهرباء من سوريا.

ويبقى العجز في الطاقة الإنتاجية نحو 850 ميغاواط، يتم تعويضها من خلال المولدات الخاصة.

