ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الاوروبية بعد توقف مؤقت

ارتفع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم أمس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تسمى التقاط الأنفاس ، ليتم تداوله مجددا بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر أدلة قوية حول متانة الاقتصاد الأكبر بالعالم ، وحول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى شهر يونيو المقبل.
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قناة ليبيا
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