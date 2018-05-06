اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الاوروبية بعد توقف مؤقت

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ارتفع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم أمس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تسمى التقاط الأنفاس ، ليتم تداوله مجددا بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر أدلة قوية حول متانة الاقتصاد الأكبر بالعالم ، وحول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى شهر يونيو المقبل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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