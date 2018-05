التحديات الاقتصادية ..أبرز العوائق التي تواجه الحكومة اللبنانية

المتوسط:

أكدت علياء مبيض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة مع “العربية”، إن اللبنانيين يواجهون تحديات اقتصادية، تمثل الملف الأصعب أمام أي برلمان جديد أو حكومة جديدة في لبنان.

وكشفت عن وجود عجز متفاقم في الميزانية اللبنانية، ودين وصل إلى حدود غير مستدامة ونسبة مرتفعة من استشراء للفساد تكلف حوالي 9% من الناتج الإجمالي المحلي.

واعتبرت مبيض أن من مظاهر الفساد، التي يتأثر بها الاقتصاد اللبناني، الاستيلاء على مقدرات الدولة عبر المحاصصة الطائفية.

وقالت إن ملف الكهرباء يبرز كواحد من الأمثلة، التي تزيد تعقيدات ضرورات إصلاح الميزانية، وإعادة هيكلة نظام الضرائب، بما يخدم أبعادا اقتصادية واجتماعية، لاستهداف توازن اجتماعي.

أما عجز الموازنة خلال العام الماضي فقد بلغ 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ 4.8 مليار دولار هذا العام بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.

ولا تزال آفاق الاقتصاد اللبناني محاطة بعدم اليقين، فطبقا للسيناريو الأساسي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، والذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، فسيرتفع النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 3% بفضل التعافي العالمي، بينما سيكون التضخم قرابة 2.5%.

