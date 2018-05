المتوسط:

حرصت الحكومة المصرية بحضور بعثة صندوق النقد الدولي، على التأكيد على استمرار برنامجها للإصلاح الاقتصادي بما يتضمنه من إجراءات صعبة في مقدمتها خفض الدعم على المحروقات والكهرباء، والتي يترقبها المصريون مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم.

ورغم التأكيدات الحكومية المتتالية إلا أن تساؤلات كثيرة تلوح في الأفق حول مدى إمكانية تحمل محدودي الدخل من المصريين لهذه الإجراءات الصعبة.

وفيما يبدو أنه لا مناص من المضي قدما في هذه الإجراءات، حيث أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل إنه لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت العزم على مواجهة التحديات بشفافية كوسيلة للانطلاق نحو غد أفضل.

وأضاف أنه توجد تحديات كبيرة تواجه الدولة ولكن مصر قادرة على تخطيها، خاصة أن المرحلة الأصعب قد مرت، مؤكداً على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي.

بدوره أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف أكثر صعوبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة.

وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي وثقة دوائر الأعمال مع تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة.

The post الحكومة المصرية تؤكد استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية