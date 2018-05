العامودي يعلن تشغيل “قطار الحرمين” في الربع الثالث 2018

المتوسط:

أكد وزير النقل السعودي، دكتور نبيل بن محمد العامودي، أن التشغيل التجاري لـقطار الحرمين، الذي يعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، سيتم في الربع الثالث من هذا العام.

وتتجاوز سرعة القطار الكهربائي 300 كيلومتر في الساعة، ويبلغ طول سكته الحديدية الإجمالي 450 كيلومتراً، إذ يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة جدة، وهو قادر على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا.

وسيتدرج التشغيل التجاري من الربع الثالث لهذا العام إلى أن يصل إلى الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وجاء تصريح وزير النقل السعودي على هامش منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي انطلق اليوم الأحد في جدة، تحت عنوان “من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة”، والذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرفع الناتج المحلي للمملكة.

