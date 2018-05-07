صندوق موازنة الأسعار.. وصول كميات من السلع التموينية

بنغازي 7 مايو 2018 (وال) – أعلن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي وصول هذه السلع في إطار المتابعة الدقيقة واليومية لدولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني لضمان التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

وكان معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر، قد أصدر قراره رقم (27) لسنة 2018م بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

ويتبلور القرار وفقا لبيان الوزارة حول أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم.

واشتمل القرار على سلع (الزيت، السكر، الدقيق، الطماطم، الأرز) مع تحديد تسعيرة خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار القرار إلى أن التسعيرة ستتغير عقب انتهاء شهر رمضان المبارك طبقا لقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (7) لعام 2018م.

وكان مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية السيد فرج امساعد علي قد أكد أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن استمرار تدفق هذه السلع لن يحدث أزمة نقص لدى المواطن.(وال – بنغازي) ا م

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