شركة الاتحاد الإماراتية قد تعطل طلبيات طائرات إيرباص وبوينج

تتجه شركتا آيرباص وبوينغ نحو تغييرات محتملة في العشرات طلبيات شراء الطائرات من قبل الاتحاد للطيران، مع مضي الشركة الإماراتية قدما في مراجعة شاملة لاستراتيجيتها بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت “رويترز” أن شركة الاتحاد الإماراتية للطيران تراجع أنشطتها منذ 2016 حينما قادت استثمارات في شركات طيران أخرى إلى خسارة بنحو ملياري دولار للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي.

وقالت المصادر لـ”رويترز” إن “الاتحاد” تدرس خياراتها فيما يتعلق بطلبيات في أكثر من 160 طائرة بما قد يتضمن تغيير طراز وتأخير مواعيد تسليم وإلغاء طلبات شراء.وقال مصدر إن القرار النهائي قد يجمع بين الخيارات الثلاثة.

وامتنعت الاتحاد عن التعقيب. ورفضت متحدثة باسم شركة “بوينغ” التعليق، قائلة “إن سياسية الشركة عدم التعليق على جداول التسليم أو أي مناقشات مع العملاء”. ولم ترد إيرباص على التعقيب بالبريد الإلكتروني.

ولم يكشف سوى عن تفاصيل قليلة لعملية المراجعة، لكن الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد توني دوغلاس قال في 30 أبريل/ نيسان إن الشركة تهدف للتطور بنهج “مستدام”.

وطلبت الاتحاد 88 طائرة إيرباص و78 طائرة بوينج قيمتها مليارات الدولارات ومعظمها بموجب صفقات أبرمت في 2013 ومن المقرر أن يبدأ التسليم اعتبارا من العام الحالي.

و بحسب “رويترز” تشمل الطلبيات 62 طائرة آيرباص “إيه 350” و52 طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”.وطلبت معظم الطائرات حين كانت الاتحاد تنتهج استراتيجية توسع نشطة لمواكبة منافسيها في المنطقة طيران الامارات والخطوط الجوية القطرية.

وفي ذلك الحين قالت الاتحاد إنها تستطيع بموجب الاتفاقات المبرمة مع آيرباص وبوينغ تحويل الطلبيات إلى شركات استثمرت فيها. وكانت الشركة في ذلك الحين تملك حصصا في عدد من شركات الطيران الأخرى.

وانهارت على ما يبدو سياسة التوسع في العام الماضي حين تقدمت إير برلين وأليطاليا بطلبات لإشهار الإفلاس بعد أن استثمرت الاتحاد في الشركتين.

وتوقفت أنشطة إير برلين، وهي من أكبر استثمارات الاتحاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بينما من المستبعد أن تتسلم أليطاليا، وهي الشركة الأهم، أي طائرة في ظل استمرار إجراءات إشهار إفلاسها.

وتملك الاتحاد حاليا حصصا في أربع شركات طيران أخرى.

