المتوسط:

تسببت استقالة الرئيس التنفيذى لشركة أير فرانس “جان مارك جاناياك” بسبب خلاف بشأن الرواتب، فى هبوط أسهم شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” 13% فى بورصة باريس، اليوم الاثنين،

واستقال جاناياك من منصبه رئيسا للشركة الأم إير فرانس كاى ال إم، الجمعة بعد أن رفض الموظفون عرضاً أخيراً قدمه اليهم ويقضى برفع الرواتب بنسبة 7% خلال أربع سنوات.

وسجل سهم “إير فرانس” فى بورصة باريس 7,08 يورو فى أولى التعاملات الصباحية، بتراجع يقارب 13%.

ومن المقرر أن يبدأ الموظفون الإثنين إضرابا يستمر 14 يوماً للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 5,1% هذا العام مع تعافى الشركة من سنوات من الخسائر وإعادة الهيكلة، وكان وزير الاقتصاد والمال الفرنسى برونو لومير حذر الأحد من أن استمرارية الشركة معرضة للخطر بعد استقالة جاناياك.

وقال الوزير لقناة “بى اف إم” الاخبارية “أدعو الجميع الى أن يكونوا مسؤولين: الطواقم والموظفون الأرضيون والطيارون الذين يطلبون زيادات غير مبررة للرواتب“، وأضاف “كونوا مسؤولين. أن استمرارية إير فرانس معرض للخطر“.

The post هبوط أسهم “اير فرانس” فى بورصة باريس بعد استقالة رئيسها التنفيذى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية