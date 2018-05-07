أزمة فى مدغشقر تهدد صناعة الأيس كريم فى العالم

وأصبح سعر الجرام من مادة الفانيلا يفوق سعر غرام الفضة، بسبب إعصار “إيناوو” المدمر الذي ضرب مدغشقر في مارس الماضي، وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.

وتنتج مدغشقر حوالي 85 في المائة من قرون الفانيلا في العالم، لكن الإعصار “إيناوو” دمر نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج في العالم للفانيلا، وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي، الأمر الذي رفع أسعار الفانيلا في العالم.

ويبلغ حاليا سعر كيلو قرون الفانيلا 600 دولار أميركي.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ذكرت أن محلا شهيرا لآيس الكريم في لندن اضطر إلى التوقف عن بيع الفانيلا بسبب الأعاصير والجفاف في مدغشقر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية