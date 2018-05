هواوى تطلق هاتف جديد فى السوق المصرى .. بميزة الـ Notch

المتوسط:

أطلقت اليوم الإثنين مجموعة هواوي الصينية هاتف P20 Lite الجديد في السوق المصري .

ويعد هاتف هواوي P20 Lite الجديد من الهواتف الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات متطورة جداً نظراً لسعره التنافسي. وشهد سوق الهواتف الذكية المصري حالة من الترقب بطرح هاتف P20 Lite، نظراً لما حققه من نجاحات فور إطلاقه بالأسواق العالمية، ولكونه أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة ال Notch التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية، والتي تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر، كما يتمتع الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 التي تتميز بها هواوي.

وصرح “كيث لي”، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً “نحن نتطلع دائماً لتقديم سلسلة من الهواتف الذكية التي تفوق متطلبات واحتياجات عملاءنا، وهذا ما اشتهرت به هواتف هواوي الاقتصادية، التي تضفي جانب من التميز والتألق لمستخدميها. وهذا ما دفعنا للقيام بتصميم أول هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية يأتي مزوداً ببعض إمكانيات الهواتف المتطورة، فإن هاتف هواوي P20 Liteالجديد يجسد التقنية الثورية التي ستشهدها فئة الهواتف الاقتصادية، نظراً لتمتعه بمزايا الهواتف المتطورة مثل ميزة ال Notch، التي تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر على شاشة الهاتف الذكي.”

يتمتع هاتف هواوي P20 Lite بشاشة استثنائية بميزة ال Notchالمتمثلة في حواف أقل لعرض محتوي أكثر بقياس 5.84 بوصة مع نسبة العرض 19:9، والتي تأتي بالإصدار الثاني من تقنية شاشة العرض الكاملة FullView 2.0، لتتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة أفضل وأكثر راحة. وذلك لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفّح الانترنت أو قراءة الكتب والمجلات، فشاشة الهواتف تقدم للمستخدمين تجربة ممتعة لأنها تشغَل مقاطع الفيديو بدقة FHD+ عالية الوضوح، وتمنح ألواناً عالية الجودة عند مشاهدة المحتوى لتمنح المستخدمين تجربة أفضل.

