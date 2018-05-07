اقتصاد

الحكومة الليبية المؤقتة تبارك للقوات المسلحة قيادة وضباطا وضباط صف وجنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 07 مايو 2018 (وال) – باركت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين للقوات المسلحة قيادة وضباطا وضباط صف وجنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن التي قارعت الإرهاب فدحرته ، و أسقطت مشروع الإمارة في وطننا العزيز.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها رقم (12) لسنة 2018 ميلادي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة :”في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الليبي أياما حاسمة ، و مرحلة سياسية اتسمت بالتحديات الصعبة ، و الاختناقات في المشهد السياسي ، و التآمر على تقسيم الوطن .

تأتي الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة، العمل التاريخي الذي تحقق على أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية في وجه الإرهاب و تصدت لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، و انتصرت بنغازي العصية، و عادت الموانيء النفطية من أيدي العصابات المارقة، و أصبح الجنوب الغالي في حضن الوطن .

إن هذه الانتصارات المبهرة التي كتبت بالدم من قبل أبناء القوات المسلحة، و رجال الشـرطة، و الشباب المساند لهم، ستظل جزء من تاريخ تجربتنا النضالية التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار، و ملحمة غالية في ذاكرة نضالنا الوطني الطويل.

إن الحكومة المؤقتة التي وقفت سندا و عونا و داعما للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب لتتصدى بكل شجاعة لمحاولات إسقاط الشرعية ، و حافظت على مؤسساتها الوطنية من أجل كرامة الوطن و المواطن ، و تحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا .. فإنها تثمن عاليا هذه الانتصارات مكبرة تضحيات المؤسسة العسكرية ، مُحترمة دماء الشهداء الطاهرة ، وتبارك لقواتنا المسلحة قيادة و ضباطا و ضباط صف و جنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن التي قارعت الإرهاب فدحرته ، و أسقطت مشروع الإمارة في وطننا العزيز” .(وال – قرنادة) إ م / أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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