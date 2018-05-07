موازنة الأسعار بالحكومة المؤقتة يعلن وصول سلع التموينية لتوزيعها خلال رمضان

أعلن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة منير عصر، قد أصدر قرارا بشأن تحديد أسعار السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وهي (الزيت، والسكر، والدقيق، والطماطم، والأرز)، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على الفيسبوك.

وكان مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية فرج أمساعد، قد أكد أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن استمرار تدفق هذه السلع لن يحدث أزمة نقص لدى المواطن، حسب قوله.

ويعاني المواطنون في ليبيا منذ فترة طويلة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والطبية، في ظل نقص حاد للسيولة المالية في المصارف.

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