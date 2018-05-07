أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 7/5/2018 وسعر الذهب والفضة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 7 مايو 2018 على حاله مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.510 دينار وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره 7.779 دينار وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.812 دينار وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.540 دينار 6.520 دينار اليورو 7.815 دينار 7.735 دينار الجنية الاسترليني 8.852 دينار 8.772 دينار الليرة التركية 1.543 دينار 1.463 دينار الدينار التونسي 2.55 دينار 2.47 دينار الجنية المصري 0.371 دينار 0.291 دينار الدولار الكندي 5.085 دينار 5.005 دينار الدينار الاردني 9.220 دينار 9.140 دينار حوالات دبي-تركيا 6.540 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.650 دينار كاش – 7.500 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.330 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.200 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.