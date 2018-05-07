معتوق: إعادة إعمار مطار طرابلس ستبدأ يونيو المقبل

قال وزير النقل والمواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، إن إعادة اعمار مطار طرابلس الدولي ستبدأ في يونيو المقبل بمساهمة شركات ايطالية.

وأوضح معتوق لوكالة أنباء شينخوا، الأحد، أن الوزارة، انتهت من جميع الإجراءات الفنية والمالية للبدء في تنفيذ مشروع إعادة أعمار المطار، مضيفا أن ائتلاف الشركات الإيطالية ” إيناسا” المقاول للمشروع، ستبدأ في التنفيذ بعد إتمام تخصيص الدفعة الأولى من القيمة المتفق عليها لتهيئة المطار، على أن تصرف خلال الأيام المقبلة.

وبين معتوق أن المشروع يتضمن إنشاء صالتين للركاب بمساحة 30 ألف متر مربع، تخصص صالة الركاب الأولى للرحلات الدولية بطاقة استيعابية تبلغ 4.5 مليون مسافر سنويا، فيما تكون صالة الركاب الثانية للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 مليون مسافر سنويا.

وأضاف معتوق أن المشروع، يضمن إعادة تشييد أبراج مراقبة المطار وأجهزة الملاحة الجوية وإقامة شبكة اتصالات ومراقبة الكترونية متطورة، بالإضافة إلى بناء موقف للسيارات يستوعب قرابة ألفي سيارة، وفقا لوكالة شيخوا.

وكانت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق وقعت في يوليو 2017، عقد مشروع لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي بقيمة 79 مليون يورو.

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