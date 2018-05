3 شركات أمريكية توقع عقودا استثمارية خاصة مع روسيا

المتوسط:

قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا أليكسيس رودزيانكو في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” إن 3 شركات أمريكية وقعت أو تجري مفاوضات مع السلطات الروسية بشأن إبرام عقود استثمارية خاصة.

وصرح رودزيانكو عشية انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “نحن نعرف عن 3 شركات، إما وقعت أو تتفاوض بشأن إبرام عقود استثمارية خاصة، الأول في مجال الأدوية والثاني في مجال صناعة الطائرات والثالث في مجال الآلات الزراعية”.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية “كما نعلم بالكثير من الشركات، التي قررت الامتناع عن ذلك، لأن الكثير من الوقت والمال يصرف على المفاوضات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى مزايا وضمانات غير مفهومة. ومن النادر أن تحدد شركاتنا أولا مهمة توقيع العقد الاستثماري الخاص ومن ثم الاستثمار. وعادة ما تنظر الشركات في ما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار، ومن ثم ما إذا كان من الأفضل توقيع عقد استثماري خاص”.

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الاستثماري الخاص، هو اتفاق المستثمر وروسيا (أو أحد أقاليمها)، حيث يتم تسجيل التزامات المستثمر (الإنتاج في الوقت المحدد) وروسيا أو أحد أقاليمها (ضمان استقرار الشروط الضريبية والتنظيمية وتوفير الحوافز والدعم).

