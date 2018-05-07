زيارة هندية برؤية تجارية

يخطط وزير الاتحاد الهندي كيرين ريجيجيو لزيارة رسمية الثلاثاء إلى ليبيا، في محاولة حكومته للتواصل مع الدول التي لا تملك فيها تمثيلاً دبلوماسياً، وسعياً لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

وتطغى الرؤية الاقتصادية على الزيارة الهندية، حيث انخفض التبادل التجاري بين ليبيا والهند خلال عامي 2015 و2016، فوصلت الصادرات الهندية إلى ليبيا 122.5 مليون دولار أميركي، بينما بلغت الواردات الليبية إلى الهند 8.86 مليون دولار فقط.

ونقلت صحف هندية عن الوزير قوله إن حكومته ستقوم بأول تواصل مع ليبيا منذ عام 2011، عقب سقوط النظام السابق، وبحسب حديث الوزير فمن المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين، فضلاً عن ممثلين للجالية الهندية الموجودة في ليبيا، حيث يوجد 1500 هندي.

ويؤكد ريجيجيو أنها مبادرة من وزارة الشؤون الخارجية للتواصل مع الدول التي لا تملك معها الهند علاقات قوية.

وتستورد الهند من ليبيا الخام والمنتجات النفطية، إضافة إلى خام الألومنيوم، أما الصادرات الهندية الرئيسية إلى ليبيا هي الحجر، الجبس، التبغ، القهوة، الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية