فلايفرز الأمريكية تشترى شركة أدوية ومستحضرات تجميل إسرائيلية

أعلن العملاق الأميركي “انترناشونال فلايفورز اند فراغرنس” الإثنين الموافقة على شراء شركة “فروتاروم” الإسرائيلية مقابل اكثر من 7 مليارات دولار في صفقة من شأنها ترسيخ ريادة الشركة الأميركية في هذا القطاع.

وأكدت الشركة، ومقرها نيويورك، في بيان إنها “ستستحوذ على فروتاروم في مقابل مالي نقدي وأسهم بقيمة نحو 7,1 مليارات دولار يتضمن صافي ديون” هذه الشركة.

وأضافت أن شراء “فروتاريوم” التي تستخدم منتجاتها في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية سيؤدي إلى ايجاد “رائد عالمي في النكهات والروائح والتغذية“.

وذكرت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” إنها ستكون ثاني اكبر عملية استحواذ اجنبي على شركة اسرائيلية بعد شراء شركة مجموعة “انتل” شركة “موبيلاي” العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار.

وأفاد بيان لفروتاروم موجه الى بورصة تل أبيب إن الشركة تتوقع ارتفاع مبيعاتها عام 2018 الى ما لا يقل عن 1,6 مليار دولار من 1,36 مليار دولار العام الماضي.

ومن المتوقع ان تحقق الشركة المندمجة ايرادات تبلغ نحو 5,3 مليارات دولار العام 2018 ، وفقا للعملاق الاميركي الذي بلغت مبيعاته 3,4 مليارات دولار العام 2017

