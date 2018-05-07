الدولار يصل القمة في 2018

(رويترز)- سجل الدولار أعلى مستوياته في 2018 الاثنين، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأميركية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، 0.2 بالمئة في أحدث قراءة إلى 92.792. وكان المؤشر قفز إلى 92.974 في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر.

وانخفض اليورو دون 1.19 دولار للمرة الأولى هذا العام في أعقاب بيانات أضعف من التوقعات بشأن الطلبيات الصناعية الألمانية ومعنويات المستثمرين في منطقة اليورو.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.1924 دولار بعدما لامست 1.1896 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3562 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3487 دولار. وهبط الاسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية