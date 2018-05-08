شركة السهم للنقل العام “تحت التأسيس” تدعو لجمعية عامة الأحد المقبل

تعلن اللجنة التأسيسية لشركة السهم للنقل العام المساهمة “شركة تحت التأسيس” دعوة الجمعية العمومية التأسيسية للانعقاد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المتكون من الآتي:-

1- توافر الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة.

2- المصادقة على محتويات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

3- تعيين مجلس الإدارة.

4- تعيين هيئة المراقبة.

5- تعيين مراجعي الحسابات الخارجي.

6- تفويض مجلس الإدارة في إدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة.

7- تفويض مجلس الإدارة في إعداد الميزانية التقديرية للعام المالي 2018-2019م.

8- تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس مال الشركة.

وذلك على تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد، الموافق الثالث عشر من شهر (مايو) سنة 2018م ، بمقر شركة الاستثمار الوطني الكائن بطرابلس “سوق الجمعة / نهاية الطريق السريع” ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يتم التأجيل لليوم الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحددين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية