اقتصاد

شركة السهم للنقل العام “تحت التأسيس” تدعو لجمعية عامة الأحد المقبل

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تعلن اللجنة التأسيسية لشركة السهم للنقل العام المساهمة “شركة تحت التأسيس” دعوة الجمعية العمومية التأسيسية للانعقاد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المتكون من الآتي:-

1- توافر الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة.

2- المصادقة على محتويات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

3- تعيين مجلس الإدارة.

4- تعيين هيئة المراقبة.

5- تعيين مراجعي الحسابات الخارجي.

6- تفويض مجلس الإدارة في إدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة.

7- تفويض مجلس الإدارة في إعداد الميزانية التقديرية للعام المالي 2018-2019م.

8- تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس مال الشركة.

وذلك على تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد، الموافق الثالث عشر من شهر (مايو) سنة 2018م ، بمقر شركة الاستثمار الوطني الكائن بطرابلس “سوق الجمعة / نهاية الطريق السريع” ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يتم التأجيل لليوم الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحددين.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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