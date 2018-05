زيادة فائض التجارة الصيني مع أميركا إلى 22.19 مليار دولار

المتوسط:

أوضحت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء، اتساع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 22.19 مليار دولار في إبريل نيسان من 15.43 مليار دولار في مارس/آذار.

ووصل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 80.4 مليار دولار للفترة من يناير كانون الثاني إلى إبريل نيسان.

ويتقاذف أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة التهديدات بفرض رسوم بعشرات المليارات من الدولارات مما يثير المخاوف من حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين قد تضر بالنمو العالمي وتهز الأسواق.

وتتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا متشددا في محادثات التجارة حيث تطالب بخفض الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 200 مليار دولار وبتقليص كبير للرسوم الجمركية ولدعم التكنولوجيا المتقدمة.

